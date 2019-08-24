Düz Dünya: 100 bin lira, anında ödeme!

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan Antarktika'nın aslında bir kıta değil, 'düz dünya'nın etrafındaki buzullar olduğunu ileri sürerek aksini ispat edene 100 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını, kıtanın “düz dünya modelinde” Dünya’nın etrafındaki buzullar olduğunu ileri sürdü.

Özkan, "Antarktika kıtasının tamamının tek bir fotoğraf karesinde gözüktüğü bir fotoğrafı" çekene derneği tarafından "tamı tamına" 100 bin TL ödül verileceğini söyledi.



NASA'nın ve birçok kurumun görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Özkan şunları kaydetti:

'ANINDA ÖDEME YAPACAK'

"Gerçek diye anlatılan Antarktika kıtası güneyde bir parça olarak yer alıyor. Fakat 'Düz Dünya Modeli'nde Dünya'nın etrafını çevreleyen buz dağlarıdır. Yani aslında bir kıta değildir. Elimizdeki teknolojiyle uçuş rotalarına baktığımızda hiçbir uçak Antarktika kıtası üzerinden geçmez. Çünkü burası anlatıldığı gibi bir kıta olmadığı için geçilmesi teknik olarak mümkün değil. Gerçek Antarktika, Dünya'nın etrafındaki buzullardır. Bunun aksini ispat edecekler için 100 bin TL ödül hazır. Derneğimiz tarafından anında ödeme yapılacak.”

Dernek daha önce de Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin TL ödül vereceği açıklamasıyla gündeme gelmişti.

