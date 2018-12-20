Duruşma salonunda saldırı: Biri ağır, 7 yaralı

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sopalı ve bıçaklı saldırı sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. Duruşma salonuna sopa ve bıçaklarla nasıl giriş yapıldığı bilinmiyor.

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sopa ve bıçakların kullanıldığı bir saldırı yaşandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, duruşma için salonda bulunan taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı.

Kavgaya önce güvelik görevlileri daha sonra polisler müdahale etti. Mahkeme başkanının talimatı ile kavgaya karışan kişiler adliyenin nezarethanesine götürüldü.

Ankara Barosu'na üye bir avukat olaya ilişkin "Duruşma salonunun içi kan gölü gibiydi" dedi.

Bir görgü tanığı ise "Polisin götürdüğü ve kavgaya karışan kişilerden birinin elinde 30 santimetre uzunluğunda sopa gördüm" dedi.