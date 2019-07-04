'Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin, maliyeti çok yüksek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 krizine ilişkin, 'S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek' derken, teslimatın ay ortasında gerçekleşeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile kriz konusu olan S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu.

"S-400 bitmiş bir anlaşma, artık teslim süresi konuşuluyor" diyen Çavuşoğlu, "S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek" ifadesini kullandı.

S-400'LERİN MALİYETİ NE?

Türkiye, S-400 sistemi için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, ödemenin yüzde 45’inin peşin, yüzde 55’inin ise Rusya’nın vereceği krediyle yapılacağını açıklamıştı.

'ONLAR HADDİNİ BİLİR'

Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj gerilimine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Rum kesiminin tehditlerinin bizim için önemi yok. Onlar haddini bilir. Bize yönelik bir şey yapmaları durumunda karşılığını göreceklerini de bilirler. P5 ülkelerine, Mogherini'ye mektup yolladım, Brüksel'de de bilgilendirme yaptık. Bu bilgilendirmeleri bilgi kirliliği olmaması için yapıyoruz. Attığımız tüm adımlar hukuki olarak uygundur. Ayrıca KKTC halkının haklarını korumak garantör olarak Türkiye'nin sorumluluğudur. Bu noktaya gelmemizin sebebi, defalarca uyarmamıza rağmen KKTC halkının haklarını korumadan Türk halkıyla gelirini paylaşmak istememesidir. Bu rezervlerde Türk halkının hakkı olduğunu bizzat kendileri söylediler" diye konuştu.