Durmuş Yılmaz: Olağanüstü genel kurulun nedeni nakit sıkışıklığı

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, TCMB'nin Ocak ayında olağanüstü genel kurula gitme kararının ardında hükümetin nakit ve kaynak sıkışıklığı olduğunu söyledi. Ekonomi yazarı Uğur Gürses de 'Ülkenin ulusal parasına imza atanların, ulusal parayı basan kurumu 'siyasete para basan matbaa' konumuna sokmaları çok üzücü' değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası’nın eski başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Olağanüstü Genel Kurul kararının ardındaki nedenin, hükümetin nakit/kaynak sıkışıklığı olduğunu belirtti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Durmuş Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, her yıl Nisan ayında yapılan toplantının bu yıl Ocak ayına alındığını belirterek “Ocak ayında yüklü borç geri ödemesi ve memur maaş ödemesi bulunmasına rağmen kasım ve aralık ayında faizler yüksek olduğu için az borçlanan Hazine’nin Merkez Bankası nezdindeki bakiyesinin çok düşük. Dolayısıyla hükümet faizleri artırmamak için TCMB’den gelecek kaynağı öne çekmek istemektedir” dedi.

'İŞLERİN NE KADAR SIKIŞIK OLUĞUNUN GÖSTERGESİ'

Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normal genel kurul yerine olağanüstü genel kurul toplanmasının sebebinin ne olduğunu sorgulayarak "Herhalde Hükümetçe ihtiyaç duyulan nakit/kaynak sıkışıklığı" dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

"Yıllık bilanço ve K&Z hesabı belli olmadığına göre, OGK dokuz aylık faaliyet karı üzerinden görüşmesini yapacak ve devredilmesi gereken dokuz aylık tutarı Hazineye normal zamanından üç ay önce avans olarak devir edecektir. Bu da işlerin ne kadar sıkışık olduğunu göstermektedir. 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında faizler yüksek olduğu için Kamu bankalarının verdiği düşük teklif üzerinde Hazine çok az borçlanmıştır. Hazinenin MB nezdindeki bakiyesi çok düşüktür ve Ocak ayında yüklü borç geri ödemesi, memur maaş ödemeleri vardır. Dolayısıyla Hükümet faizleri artırmamak için MB'dan gelecek kaynağı öne çekmek istemektedir. Peki ne kadar kaynak gelebilir? MB’nın yüksek kar ettiği yıllarda ekonomi kötü yönetilmiştir ve/veya ekonomide kriz vardır. MB karı özel sektörden kamuya kaynak aktarımıdır. Ekonominin krizde olduğu ve faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, anapara ödemesiz sadece faiz ödemeli swap işlemlerinden önemli miktarda zarar etmesine rağmen, MB nın 2018 yılı karı çok yüksek olacaktır. Bu nedenle Hazine hesabına önemli bir nakit girişi olacak. Sonuç olarak şirazesinden çıkan ekonomi politikaları kısa vadeciliğin önemli bir örneğini vermekte, seçim ekonomisi tüm hızıyla devam etmektedir. Allah sonumuzu hayreylesin.”

ANKARA'DAKİ SİYASETÇİLERİN İHTİYACI OLAN PARAYI AKTARMAK İÇİN

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili değerlendirmesinde “Yakın geçmişte tanık olduk; döviz kuru füze gibi çıkarken TL’yi savunmak için 'olağanüstü toplanarak faiz artırma' ihtiyacı duymayan Merkez Bankası yönetimi, yerel seçim öncesinde Ankara’daki siyasetçilerin ihtiyacı olan parayı aktarmak için olağanüstü genel kurul kararı almış. Bu gerçekten de bir merkez bankası için 'ağır hasarlı' bir durum. Ülkenin ulusal parasına imza atanların, ulusal parayı basan kurumu 'siyasete para basan matbaa' konumuna sokmaları çok üzücü. Yıllar sonra çocuklarına kalacak kötü bir miras” ifadelerini kullandı.