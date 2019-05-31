Durmuş Yılmaz açıkladı: Uzman yok, plan yapılamadı

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİP Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, 11. Kalkınma Planı hazırlığının yasal süresinin geldiğini ancak planlama yapacak uzman kadroların kalmadığını vurguladı.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİP Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, 11. Kalkınma Planı'nın yasal sürenin dolmasına karşın hükümetin henüz bir açıklama yapmadığını, planın bir an önce meclis gündemine gelmesi gerektiğini belirtti.

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, “Ortada 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili TBMM Başkanlığına sunulmuş bir çalışma yok. Orada alınan bilgiler çerçevesinde raporun kamuoyu ile paylaşılması lazımdı ancak kurumlar çökertildiği ve bu işi yapabilecek uzman kişiler kalmadığı için raporu yazan kimse kalmadı. Bütün uyarılarımıza rağmen Devlet Planlama Teşkilatı lağvedildi" dedi.

'2002'NİN GERİSİNE DÜŞÜLDÜ'

Yatırımcılar için orta vadeli programlar ile yıllık programlara ihtiyaç olduğunu ve ülke kaynaklarının kullanım planı açısından beş yıllık kalkınma planlarının önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada Türk ekonomisi rotası sapmış ve pusulasızdır. Kaptanın da tecrübesi yoktur. Hükümeti 2002 yılında iktidara getiren o günün koşulları şimdi de mevcut. Hükümet, ülkeyi 2002’nin gerisine getirmiş durumda. Türk lirasının itibarı kalmadığı için vatandaş yabancı parayı alarak yastık altında saklıyor” ifadesini kullandı.