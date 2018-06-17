Dünyada 11 kentin suyu tükenme riski altında: Biri İstanbul...

Susuzluk yaşama olasılığı olan 11 kent açıklandı. Bu kentler arasında İstanbul da bulunuyor.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısı yaptığı yerler arasında.

BBC Türkçe'nin haberine göre bir milyarı aşkın kişi temiz içme suyuna ulaşamıyor ve 2,7 milyar kişi yılın en az bir ayında su sıkıntısı çekiyor.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İNSANLARIN FAALİYETLERİ, NÜFUS ARTIŞI...'

2014'te dünyanın en büyük 500 kentinde yapılan araştırmada, bu kentlerin dörtte birinin Birleşmiş Milletler'in "su stresi" diye tanımladığı durumla karşı karşıya. Su stresi yıllık içme suyunun kişi başına 1.700 metreküpün altına düştüğü duruma verilen ad.

Birleşmiş Milletler'in onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2030 itibariyle arzın yüzde 40'ının üzerine çıkacak. Bunda iklim değişimi, insanların faaliyetleri ve nüfus artışının rol oynadığı vurgulanıyor.

Aslında bu durumda Cape Town'ın başına gelen susuzluk krizi buz dağının görünen yüzü.

İSTANBUL SU STRESİ YAŞIYOR

Türk hükümetinin resmi verilerine göre, ülke kişi başına düşen içme suyu miktarının 1700 metreküpün altına indiği 2016'dan bu yana teknik olarak su stresi yaşıyor.

Yerel uzmanlar durumun 2030 itibarıyla kötüleşip, su kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul gibi yoğun nüfuslu kentler, yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaya başladı.

Kentin su rezervleri 2014'ün başlarında kapasitenin yüzde 30'unun altına düştü.