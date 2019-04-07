Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, koydaki ağaçların kesildiğini fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaç kesimiyle ilgili soruşturma başlattı.