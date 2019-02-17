''Dünya lideri olacağım' derken bakmışsın manav olmuşsun'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, 'Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda 'Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun' dedi.

Samsun'da CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, "Neden Türkiye bu halde, ekonomimiz bu halde? Devlet niye domates, soğan, patates, biber, patlıcan satıyor biliyor musunuz? Toplumda rıza düşük rıza. Rızası yok insanların sana. Çünkü insanları kırıyorsun, döküyorsun, bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bir yanda kaynak bölüşümü ile ilgili kavga eden bir AKP var. Eski-yeni kavgası var. İşte böyle bir ortamda tabi ki Türkiye'de istikrar olmuyor" diye konuştu.

'BİR NUMARALI HARFİMİZ 'K' OLDU'

İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son aylarda alfabede en çok kullandığımız harf, ‘K' harfi. Koalisyonu bitirecekti bu yeni düzen, koalisyonun alası var hatta ahlaksız koalisyon var. Koalisyon seçimden sonra olurdu şimdi seçim öncesinde koalisyon var. Korku var herkeste. Kazık var; kuyruk, keyfilik, kumpas, kuyruklu yalan ve Katar var. Hep söylemiştim milletvekiliyken de ‘Katar, bize ne katar?' demiştim. Türkiye'nin geldiği noktada ‘K‘ harfi, artık bizim bir numaralı harfimiz oldu. Bugünlerde konuştuklarımıza bakın. Sen gübre fabrikalarını satmışsın. Mazotu ÖTV ile çiftçiye satıyorsun. Gübre alamıyor. Mazot pahalı. Üretimi yasaklamışsın, cezalandırmışsın üreten köylüyü, çiftçiyi. Tohumu İsrail'e mahkum hale getirmişsin. Baktın soğan yetişmiyor, İran'dan soğan almışsın. Et yetişmiyor, et almışsın. Süt yetişmiyor, süt almışsın dışarıdan. Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda ‘Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun."

'TÜRKİYE DENİNCE AKLA PARALI POŞET, İMAR BARIŞI, BEDELLİ GELİR'

"Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemenin saflık olduğunu" söyleyen İnce, "Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiydi. Bugün dünyada pek çok ülke bir alanda anılır. Çin, toplu üretimle anılır. Japonya dijital teknoloji, Hindistan yazılım, Almanya otomotiv, ABD sanayi ve tarım ile anılır. ‘Türkiye' denince akla paralı poşet, imar barışı, noter tasdiki, bedelli askerlik, Türkiye'nin geliri; bunlar" dedi.