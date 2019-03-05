Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 900 bin dolar hibe

Dünya Bankası, 'kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi' adlı proje kapsamında Türkiye'ye 900 bin dolar hibe sağlayacak. Hibe duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye’de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.