Dumankaya'ya 22 yıl hapis istemi

Fethullah Gülen cemaatine mali yardımla suçlanan Halit Dumankaya ve ailesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında kayyum atanan Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu dokuzu tutuklu 63 şüpheli hakkında, çek ve senetleri Bank Asya'daki hesaplarda "FETÖ"ye mali yardım amacıyla kullandıkları ve himmet topladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz şüpheliler Halit Dumankaya ile çocukları Semih Serhat, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında bulunduğu yedi şüpheli için 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, Barış Değer Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 55 şüpheli için ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.