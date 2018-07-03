'Dükkanı kapattık' diyen Binali Yıldırım’dan veda turu

24 Haziran seçimleri sonrası 'dükkanı kapattık' diyen Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda turuna çıkacak.

Geçtiğimiz gün Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş gerçekleştirdik ve yeni sistemin kurucu cumhurbaşkanı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtik” ifadelerini kullanmış ve yeni sistemde başbakanlık olmadığını hatırlatıp, “Bizim koltuk elde kaldı” demişti.

Başbakan Binali Yıldırım bugün, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek, Çankaya Köşkü’nde Başbakanlık personeliyle bir araya gelecek.