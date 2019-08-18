Düğün eğlencesi mahalleyi karıştırdı: Biri ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'da düğün öncesi damat ve gelin tarafı arasında yapılan tavuk alma eğlencesi kanlı bitti. Gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da düğün öncesi kavga çıktı.

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN TARTIŞMA

Olay merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oturan bir arkadaşlarının düğün öncesi düzenlediği tavuk alma törenine katılan bir grup ile mahalle sakinleri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kavga sırasında, 70 yaşındaki Maksut Soylu'nun kafasında şişe kırıldı. Yaşlı adamın kafasından yaralandığını gören yakınları damadın arkadaşı olan Aytaç Balı'ya (29) kesici aletle saldırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Balı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kavga sırasında kafasında şişe kırılan Maksut Soylu'nun oğlu Mustafa Soylu, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Balı'yı bıçakladığı şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.