DTK Şeyh Sait'i andı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), idam edilişinin yıldönümü dolayısıyla Şeyh Sait'i anma mesajı yayımladı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Nakşibendi şeyhi Şeyh Sait'e ilişkin anma mesajı yayımladı.

"Şeyh Sait ve arkadaşlarının Kürt halkının önünü, ufkunu aydınlatan bir meşale gibi yol göstericiliklerini sürdürmekte olduğunun" öne sürüldüğü açıklamada açıklamada, "Şimdi, dört parça Kürdistan’da Şeyh Sait ve dava arkadaşlarının şahadetlerinin 94. Yılında onların davalarına bağlılığın bir gereği olarak Ulusal Birlik çalışmalarını yeni bir ruh kazandırarak başarıya ulaştırma zamanıdır. Demokratik Toplum Kongresi olarak, Şeyh Sait ve dava arkadaşlarını minnettarlığımızla bir kez daha saygıyla anıyor, uğruna şehit oldukları davalarını başarıyla taçlandıracağımıza olan irademizi ve inancımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadesi kullanıldı.