DSP'ye CHP'den bir transfer daha: Bu kez Ankara...

CHP'den aday gösterilmeyen birçok ismin adaylık başvurusu yaptığı DSP, şimdi de Çankaya Belediyesi'nin eski başkanı Ali Haydar Yılmaz’ı Ankara Büyükşehir adayı yapmaya hazırlanıyor.

Gaziantep’te Celal Doğan ve İstanbul Şişli’de Mustafa Sarıgül’ü aday gösteren DSP, CHP'den aday gösterilmeyen isimleri aday göstermeye devam ediyor.

Şu ana kadar 57 il ve 102 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DSP’nin Kırklareli’de Suat Bahçekapılı, Kars’ta Naif Alibeyoğlu, Marmaris’te ise CHP’den istifa eden Ali Acar gibi isimleri de aday göstereceği belirtiliyor.

Duvar'da yer alan habere göre, eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz’ın da DSP ile görüşme halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aday olacağı belirtiliyor.

DSP ile ilgili bir diğer iddia da İzmir’den geldi. Bu ilde de CHP’den yeniden aday gösterilmeyen 19 belediye başkanından 5 ya da 6 tanesinin DSP adayı olarak seçime girebilecekleri belirtiliyor.