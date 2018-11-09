DSP'nin mal varlığı Hazine'ye geçti

Anayasa Mahkemesi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 2013 yılı kesin hesabını incelemesi sonucunda 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, Demokratik Sol Parti, Önce İnsan Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi, Hak ve Hakikat Partisi, Yurt Partisi ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2013 ve 2014 yılları mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mahkeme Demokratik Sol Parti'nin 2013 yılı kesin hesabını incelemesi sonucunda 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 4 milyon 419 bin 52 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine hükmetti.