DSP'nin CHP transferleri kaybetti

DSP'den aday olan 'küskünler' seçimde başarı kazanamadı. Şişli'de Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te Celal Doğan seçimi kaybetti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyen birçok isim DSP'den aday olmuştu.

Bir dönem CHP'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, partisinden istifa ederek, DSP'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Yılmaz, yüzde 0,25 oy oranıyla 4. oldu.

Şişli'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen bir başka isim de Mustafa Sarıgül'dü. Sarıgül, partisi CHP'den istifa ederek, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Şişli'de uzun bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan Sarıgül, CHP'li aday Muammer Keskin'in en yakın rakibiydi. Muammer Keskin %47,85 yarışı tamamlarken, Sarıgül'ün aldığı oy oranı %29,27'de kaldı.

İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da CHP'den tekrar aday gösterilmeyince DSP'nin kapısını çaldı.

Tokmak'ın oy oranı %0,83 olarak kaldı.

CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen bir isim de Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar dahil oldu. Acar, "Marmaris'e darbe yapıldı" diyerek DSP saflarına katıldı. DSP'nin Marmaris Belediye Başkan adayı olan Acar, %19,09 oy aldı.

DSP’ye katılan isimlerden biri de eski HDP milletvekili Celal Doğan oldu. Daha önce CHP’de nabız yoklayan Doğan, DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Celal Doğan'ın en büyük rakibi Fatma Şahin'di. Fatma Şahin %53,90 oy oranıyla yeniden başkan seçilirken, Doğan'ın aldığı oy oranı %25,50'de kaldı.