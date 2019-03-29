DSP'li adaydan istifa kararı

Antalya, Kepez’de DSP’den Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı emekli Astsubay Ünal Sunay istifa etti.
Sözcü'de yer alan habere göre Sunay, adaylık istifasına DSP’nin iktidarı değil muhalefeti eleştirmesini gösterdi. Sunay, "Kentimizi 5 yıldır yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarına yönelik tek bir eleştiri getirilmiyor. Sonuç itibariyle ülkemize verdiği hizmetlerle gönüllere taht kuran rahmetli Bülent Ecevit'in hatırası olan bu partide yaşananlardan ötürü siyaset yapma imkanım kalmamıştır" dedi.