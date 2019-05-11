DSP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama

DSP Genel Başkanı Aksakal, 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek seçime ilişkin açıklamalar yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var, o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız" dedi.

Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı öncesi de bazı hatalı karar ve görüşler uygulamaya geçirdiğini öne sürdü.

23 Haziran’daki seçime partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın’ın yerine farklı bir isimle katılacağı yönündeki iddialara ise Aksakal şu yanıtı verdi: “Bu aşamada zaten siyasi partilerin aday çıkarma gibi bir durumu yok. Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var, o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran’da adaylar YSK’ye bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız. İnsanlar sandığa gittiğinde istediği partiye oy verir, eğer kendi partisinin adayı yoksa. Bu tamamen seçmenin tercihi. Dolayısıyla ‘biz şu partiyi destekleriz, bu adaya destek oluruz’ gibi bir açıklamaya yapamayız.”

SARIGÜL İDDİASINA YANIT

Aksakal, partilerinin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.