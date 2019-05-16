DSP'den 'Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceğiz' açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere katılmama kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni Şafak'tan Faruk Aksoy'a konuşan Aksakal, "23 Haziran’da ne yapacaksınız, kimi destekleyeceksiniz Önder Bey, dedim. 'Hiç kimseyi' dedi. Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi tartıştık… Uzun uzun tartıştık… Sonra oylamaya geçtik" derken, "Hatta iki kez oyladık… Ekrem İmamoğlu reddedildi…" ifadelerini kullandı.

Aksakal, "DSP demek, Kıbrıs demektir… DSP demek, bağımsızlık demektir… DSP demek, bayrak demektir… DSP demek, milli hassasiyet demektir… FETÖ’cülerin Amerika’dan, PKK’lıların Kandil’den, HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine… O birisi kim olursa olsun… DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez…" diye konuştu.