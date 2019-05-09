DSP'den aday çıkarma sinyali

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası CHP'den bir heyet, destek talep etmek için DSP'yi ziyaret etmişti.
Görüşmenin ardından DSP'nin nihai kararını Parti Meclisi toplantısında vereceği açıklanırken, DSP Genel Başkan Önder Aksakallı'dan ilginç bir açıklama geldi.
Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Önder Aksakallı, “İlçelerle birlikte 110 bin oy aldık. Büyükşehirde 30 bini DSP’ye gitti, 80 bini Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Eli CHP’ye gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Bunlar kime oy verecek? Onu dikkate alarak bir değerlendirme yapacağız” dedi.
Selvi, görüşmeye ilişkin, "DSP’nin adayını çekmeyeceği izlenimi edindim" ifadelerini kullandı.