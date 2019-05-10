DSP'de 'Ekrem İmamoğlu' adımı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı'nın aday çıkarma sinyali sonrası, partide bir grup PM üyesinin, seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi için önerge vereceği öğrenildi.

23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde aday gösterip göstermeme kararını pazar günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında alacak olan DSP'de yeni bir gelişme yaşandı.

DSP PM üyesi Necmiye Çölaşan, pazar günü düzenlenecek olan toplantı öncesinde “Bu karar Ekrem İmamoğlu şahsında İstanbul halkına yapılan bir hukuksuzluktur, sessiz kalmayacağız. 23 Haziran’da DSP’liler demokrasiye ve hukuka sahip çıkacaklardır. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan PM üyesi Necmiye Çölaşan, bir grup PM üyesi ile birlikte CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi için önerge vereceğini söyledi.

Çölaşan, “24 Haziran’daki genel seçimlerine YSK tarafından sokulmayan DSP için, alınan bu karar şaşırtıcı olmadı. Herkes gibi bu karar DSP’lilerin de vicdanlarını rahatsız etti. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sessiz kalamayız. İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda arkadaşlarımla birlikte önerge vereceğim. Arkadaşlarımın ve partimizin Büyükşehir Belediye başkan adayı Muammer Aydın’ın bu konuda gerekeni yapacaklarından eminim” diye konuştu.