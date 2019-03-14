DSP Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a övgü: Çok sağ olsunlar bizi duygulandırdı

Kendi partilerinde belediye başkan adayı olamayan isimleri partisine toplamasıyla tanınan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Erdoğan’ı övdü. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine genel başkan olduğunda telgraf gönderdiğini söyleyerek çok duygulandığını ifade etti.