DSP Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a övgü: Çok sağ olsunlar bizi duygulandırdı

Kendi partilerinde belediye başkan adayı olamayan isimleri partisine toplamasıyla tanınan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Erdoğan’ı övdü. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine genel başkan olduğunda telgraf gönderdiğini söyleyerek çok duygulandığını ifade etti.
Perşembe, 14 Mart 2019 14:04
31 Mart yerel seçimlerine doğru, kendi partilerinde aday olamayan isimleri partisine toplamasıyla tanınan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.
Aksakal, şunları söyledi:
- Sayın Cumhurbaşkanı ile birkaç kez temasım oldu. Rahmetli Mustafa Koç’un cenazesinde ve resepsiyonda bir araya geldik. Sağ olsun kendileri herkesle tokalaşır. Ancak Kılıçdaroğlu ile hiç yan yana gelmedik. Ben genel başkan oldum, ertesi sabah sayın Cumhurbaşkanımızın telgrafı masamın üzerindeydi. Çok sağ olsunlar bizim için duygulandırıcı bir olay.
- Beşiktaş, Kadıköy’de iddialarımız çok iddialı. Adalar’da diğerlerinden çok daha iddialı. Sarıyer’de çok çalışkan bir adayımız var. Aksakal, Şişli’yi alacaklarını da söyledi.