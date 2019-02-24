DSP Genel Başkanı: Biz de ülkücüyüz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'ye AKP ve BBP'den gelen adaylara ilişkin soruyu yanıtlayarak 'Biz de ülkücüyüz. Ülkücülük ne demek? İdealist demek' diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gazete Duvar’dan Tamer Arda Erşin’in gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP’nin oylarını böldükleri iddialarına yanıt veren Aksakal, “DSP’nin Ankara’da oyları böldüğüne yönelik iddialar var. Ben bu iddiaların doğru olmadığını söyledim. Mansur Yavaş’a yönelik bir eleştiri değil. Mansur Bey ülkücü, AK Parti’nin adayı ülkücü. Saadet Partisi çıkarıyor bir aday, sağcı. Biz de solcuyuz, bir aday çıkarıyoruz. Hakkımız yok mu?” dedi.

Aksakal söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

“BBP’den, AK Parti’den gelen isimler de kendisini solcu olarak tanımlıyor mu?

Elbette. DSP’nin tüzüğüne göre partisi olmayan sıradan vatandaş da gelip aday olabilir ama seçildiğinde üyelik işlemleri yapılabilir. CHP’de, partiye üye olmadan bir yere aday olunamıyor. Bize gelen partisinden ayrılmış gelmiş, partililik kavramı bir insanın üzerine yapışır mı! Biz de ülkücüyüz. Ülkücülük ne demek? İdealist demek. Turancılık boyutunda bir siyasetin temsilcisi olarak değerlendirdiğimiz kişileri zaten aday yapmıyoruz.

Kendisi MHP kökenli ve ‘ülkücüyüm’ diyor. Dikkat ederseniz sosyal demokratım da demiyor, Atatürkçülüğünü ön plana çıkarmıyor. İnsan aday olduğu partinin rozetini taşımaktan utanır mı? AK Parti’nin adayı Cumhur İttifakı’nın amblemini kullanıyor. Sen niye koymuyorsun? Bulunmaz Bursa kumaşı mısın? Rozeti taşıyacaksın ve seçildiğin andan itibaren her partili insana eşit hizmet götüreceksin. Görev yapan rozet değil kişi."