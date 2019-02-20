DSP Genel Başkan Yardımcısı: CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, 'Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor' dedi.

CHP'den aday gösterilmeyen belediye başkanları ve aday adaylarının adaylık başvurusu yaptığı DSP'den CHP'ye yönelik sert bir açıklama geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, CHP ile ittifak tartışmalarına ilişkin, “Saadet Partisi gibi bize çok uzak ve tabanımızın asla kabul etmeyeceği bir parti ve İyi Parti gibi ne olduğu belli olmayan bir parti ile ittifak yapan CHP ile ittifakı doğru bulmuyoruz. Bizim çizgimiz bellidir. Özgürlükçü, Atatürkçü, sol bir partiyiz. Çok net kırmızı çizgilerimiz var. Mesela Ecevit’e ve Atatürk’e laf edenleri partimize kabul etmeyiz. Biz birçok kişiyi bu süreçte reddettik. Şu kadarını söyleyeyim: DSP’ye geçenlerin sayısı geçmek isteyenlerin yarısından az" dedi.

Gürel, “Türkiye’de solun önündeki en büyük engel CHP. Muhalefetin önünü tıkıyor. Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.