D&R’dan çocuklara evrimi anlatan kitaba sansür

Demirören grubuna geçmesinin ardından Turan Dursun kitaplarını mağazalarından çeken D&R, şimdi de internet satış noktalarında ‘Bilbi ile Evrimi Öğreniyorum’ kitabına, tedarikte herhangi bir sorun olmamasına karşın ‘tükendi’ ibaresini koydu.

Çocuklara evrimi anlatan boyama kitabı Bilbi ile Evrimi Öğreniyorum’un yazarları Seçkin Eroğlu ve Deniz Hasret kitaplarına D&R tarafından sansür uygulandığını söylediler.

Merdan Yanardağ’ın D&R’da bazı kitapların (Din Bu serisi gibi) firma el değiştirdikten sonra mağazalardan çekildiğini gündeme getirmesi üzerine Bilbi ile Evrimi Öğreniyorum kitabının yazarlarından Deniz Hasret, kitabın D&R’daki satışını kontrol etti. Hasret, D&R’ın sitesine “kitap tükenmiştir” ibaresi koyduğunu gördü.

Durumu şans eseri fark ettiğini söyleyen ve üçüncü baskısına hazırlanan kitabın eski baskılarının tükenmiş olabileceğini düşünen Hasret, diğer internet satış noktalarına baktığında onlarda kitabın tükenmiş olmadığını gördüğünü belirtti. Hasret, dağıtımcıyı aradı ve tedarikte hiçbir sorun olmadığını, elinde hâlâ çokça kitap olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine D&R'ı arayan kitabın öteki yazarı Seçkin Eroğlu, müşteri temsilcisiyle konuşarak bilgi almak isteyince kendisine hangi kitapların satılıp satılmayacağına "üst yönetim"in karar verdiğinin söylendiğini ifade etti.

soL Haber'e konuşan Eroğlu şunları söyledi: “D&R'ı aradık, müşteri temsilcisiyle konuştuk, neden 'tükendi' göründüğünü anlayamadığını söyledi. Bunun üzerine net olarak kitap sansüre uğramış olabilir mi diye sorduğumda, kitapların hangilerinin satılıp hangilerinin satılmayacağına üst yönetim karar veriyor, olmuş da olabilir, olmamış da olabilir dedi.”

Eroğlu “Diğer bütün internet sitelerinde sorunsuz satılan kitabın D&R’dan değişen yönetimi yüzünden kaldırıldığını düşünüyoruz” dedi.