Dövizle askerlik bedeli yüzde 150 arttı

Yeni askerlik kanunuyla dövizle askerlik kapsamında yurtdışındaki Türkiye vatandaşları bu yıl 5 bin 113 avro veya karşılığı döviz ödeyecek. Geçen yıl bedelli askerlik yasası kapsamında bu rakam 15 bin liraya tekabül ediyordu. Bazı çifte vatandaşların Türk vatandaşlığından çıkmayı planladığı ileri sürüldü.

TBMM’de kabul edilerek geçen hafta yürürlüğe giren yeni askerlik kanunu kapsamında dövizle askerlik yapacak olan yurtdışındaki Türkiye vatandaşları 2019 yılı için 5 bin 113 avro veya karşılığı döviz ödemek zorunda olacak.

Geçen yıl yurtdışındaki Türkiye vatandaşları 15 bin lira ödeyerek dövizle askerlik hakkından yararlanmışlardı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre geçen yıl ağustos-eylül aylarında avro kurunun 7 TL ile 7,80 TL arasında seyrettiği tarihte başvuruda bulunanlar 2 bin 150 avro ile bin 900 avro arasında ödeme yaparak askerlik yükümlülüklerini yerine getirdiler. Buna göre, yeni kanun kapsamında dövizle askerlik hakkından yararlanacak kişilerin ödeyeceği tutar avro bazında yüzde 150 dolayında artmış oldu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşları, dövizle askerlik tutarının yüzde 150 artırılmasına tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Süleyman Yıldırım, 2018’in başında bin avro olan dövizle askerlik geçen yıl 2000 avroya çıkartılmışken şimdi yeniden artırılması nedeniyle çifte vatandaşlığı bulunan bazı kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma hesabı yaptıklarını iddia etti.

Dövizle askerlik bedeli 2016 yılından önce de 5 bin 112 ve 6 bin avro düzeyinde belirlenmiş, 2016 yılında ise bin avroya düşürülmüştü.