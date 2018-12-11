Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı

Yurt dışında yaşayan askerlik yükümlülerin dövizle askerlik uygulamasına ilişkin başvuru süreci başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

1. Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden "T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI" adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir.

3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.