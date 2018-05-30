'Dövizde dalgalanmanın arkasında müslüman ülkeler de var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber'de "Dövizdeki dalgalanmanın ardından hangi ülkeler var" sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Elbette zamanı geldiği zaman bunları açıklarız. Kredi kuruluşlarına bakın notları nasıl düşürüyorlar? 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Türkiye’yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz çalışmaları başladı. Fakat biz aldığımız tedbirlerle ekonomimizin bu saldırılardan en az hasarla kurtulmasını sağladık. Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum" ifadelerini kullandı.