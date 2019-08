Dostoyevski'den çok Raskolnikov'a benziyorsun Davutoğlu...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran-1 Kasım 2015 dönemine ilişkin sözlerine dair yaptığı değerlendirmede Suç ve Ceza'ya atıfla 'Dostoyevski'nin romanının bir bölümünü okursanız oradan bir suç çıkarabilirsiniz. Bütününü okursanız oradan bir klasik çıkar' sözlerini sarf etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki döneme ilişkin sarf ettiği “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözlerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

TV5’te yayımlanan "Düşünme Vakti" adlı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu açıklamalarıyla Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı arasında bağlantı kurdu ve şu sözleri kaydetti:

DAVUTOĞLU'NDAN BİR 'KLASİK' ÇIKAR MI?

"Benim konuşmam bir saat. O cümle 27 saniye. Dostoyevski'nin romanının bir bölümünü okursanız oradan bir suç çıkarabilirsiniz. Bütününü okursanız oradan bir klasik çıkar. Bana saldırmak maliyetsiz. Muhalefet bana saldırdığında bir maliyeti yok. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarında saldıranlar ise ödüllendiriliyor” diye konuştu.

'BANA BUNU SÖYLEMESELER O AÇIKLAMALARI YAPMAZDIM'

Davutoğlu kayyum atamalarına karşı sandıktan çıkan sonuca saygı gösterilmesini savunduğu için kendisine "teröre destek" suçlaması yapıldığını belirterek "Bana yapılan en ağır itham teröre destekti. Bana bunu söylemeseler ben o açıklamaları yapmazdım" dedi.

7 Haziran-1 Kasım döneminde Meclis'te çoğunluğu olmadığını söyleyen Davutoğlu "Arkasında meclis çoğunluğu olmadan terörle mücadele kararı almış kaç kişi var" diye konuştu.

'MHP REDDETTİ'

O döneme ilişkin kendisini üzen iki şey olduğunu söyleyen Davutoğlu "Birisi MHP Genel Başkanı'na koalisyon için gittiğimde terörle mücadeleye destek için bizim hükümetlerimize destek vermesini bekledim. Beni şaşırtan sonuç yaptığımız tekliflere MHP'nin Genel Başkanı'nın hayır demesi. Şimdi diyor ki 'hayır demedik' diyor. Ben kendisinden izin alarak halkın önüne çıktım ve reddettiğini söyledim. Şimdi kendisi böyle bir şey yok diyor" dedi.

'VAN'DA CENAZEDEYKEN BENİM KARŞIMDA İMZA TOPLANDI'

Davutoğlu "Beni derinden üzen diğer gelişme 12 Eylül kongresine giderken toplamda 29 şehit verdiğimiz hafta Van'da bu şehitlerin cenazesine katılırken benim arkadaşlarım kongre için bazı delegelerden imza toplamaya çalışıyorlardı. İkinci eleştirim ben cenazelerdeyken İl Başkanları'ndan, kongre üyelerinden benim karşımda imza topluyorlardı. Ben Ankara'ya döndüğümde 'ateş çemberinden geçerken sizinle MKYK listesi müzakere etmem' dedim. Bunlar yersiz söylenmiş sözler değil. MHP'lileri tenzih ederim, AKP tabanını tenzih ederim, onlar teröre karşı mücadeleye destek veren insanlardır. AKP'den benim tarihimi silmeye çalıştılar" diye konuştu.

HER ŞEYİN HESABI VERİLMİŞ!

Yaptığı açıklamanın ardından tehdit aldığını söyleyen Davutoğlu "O dönemdeki bütün mücadele demokratik hukuk devletinin içinde verilmiştir. O gün yaşananlar devlet tarafından yapıldı da PKK mazlum gibi bir algı var. Benim Başbakanlığım döneminde yapılan her şeyin hesabı verildi. O dönemki saldırıların failleri yakalandı ve yargılandı" diye konuştu.

Davutoğlu'nun 7 Haziran - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamalarsa şöyle:

'BİR KİŞİNİN SÜRÜKLENME OLAYI VAR'

- "O dönemdeki birçok kamu görevlisi hakkında yürütülen birçok soruşturma var. Bir kişinin sürüklenme görüntüleri vardı. O görüntü bana geldiğinde 'terörle mücadele yürütebiliriz ama insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına izin vermeyiz' dedim. Soruşturma başlatıldı. Terörle mücadeleye destek veririm ama demokratik hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları her zaman daha önemlidir.

GAR KATLİAMI

- 7 Haziran-1 Kasım arasında Gar saldırısı olduğunda öyle bir acı hissettim ki, oradaki bütün yaralıları ziyaret ettim. Başbakan olarak görevim o acıyı yüreğinde hissetmektir. Arkasında kim vardır hepsini araştırırsınız. Benim o zaman Başbakan olarak görevim şuydu, ülkeyi bir an önce hükümete kavuşturmak. O yüzden koalisyon görüşmelerinde samimi davranmaya gayret ettim. Olamayınca bir an önce seçime gitmeye çalıştım. Meclisten güven oyu alamamış bir hükümet zaaf çıkartabilirdi. Hiçbir zamanda devlet otoritesi kavramını kullanmadım. Kullanılması gerektiğini düşündüğüm kavram kamu düzeniydi her zaman. Eğer bütün sayfalar açılırsa açıklamalar var, o hendekleri kimin kazdığının da açıklamaları var. Benim vicdanım da bu anlamda huzurlu. Türkiye o dönemde zaafa düşmemişse, herhalde en büyük pay sahiplerinden biri o dönemi yöneten Başbakan'ın olmalı. Belki bazı acı hatıralar vardır, ortaya çıkar ama bizim üstünü örttüğümüz bir şey yoktur. Bana yapılan en ağır itham teröre destekti. Bana bunu söylemeseler ben o açıklamaları yapmazdım.

İLGİLİ HABER 10 Ekim davası avukatlarından Davutoğlu’na ‘açıkla’ çağrısı

CEYLANPINAR, SURUÇ

- İki polisin öldürülmesi olayında FETÖ'nün emniyet güçleri ve silahlı kuvvetler içine sızmış unsurları çok ciddi provokasyon yaptılar. Devletin içine bir şey sızmışsa her an tetikte oluyorsunuz. Ceylanpınar saldırısını PKK terör örgütü üstlendi. Suruç'u da IŞİD üstlendi. Suruç'ta hukuku bir süreç işledi. Ceylanpınar'da da şüphelileri gözaltına alındı ve beraat etti, bu yargının kararıdır, ben hukuka bunlar suçludur ve cezalandırır diyemem ki. Doğal olarak onunla ilgili bir bilgim yok. Ceylanpınar saldırısının PKK tarafından yapıldığı ve sahiplendiği net."