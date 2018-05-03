Dörtlü ittifakta ortak açıklama ertelendi

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

AKP ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

MUHALEFETİN DÖRTLÜ İTTİFAKI BUGÜN AÇIKLANACAKTI

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP grup başkan vekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün (3 Mayıs Perşembe) genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

İttifak buluşmasında ertelemenin sebebinin liderlerin programlarının yoğunluğu ve Akşener'in ittifakla ilgili parti içerisinde yapacağı toplantının uzayabileceği ihtimali olduğu bildirildi.