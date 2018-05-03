'Dörtlü ittifakta liste krizi' iddiası

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak açıklamasının ertelenmesi sonrası 'liste krizi' iddiası gündeme geldi.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından bugün resmen açıklanması beklenen ittifak kararı hafta sonuna ertelendi.

Açıklamanın ertelenmesinin nedeni merak konusu olurken, liste krizi iddiaları gündeme geldi.

Açıklamanın gecikmesinin nedeninin SP ve DP'den kaç ismin hangi il ve sıralardan aday gösterileceğine ilişkin tartışma olduğu belirtiliyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, gecikmenin bir diğer nedeni, ittifak protokolüne ilişkin metnin SP'nin "Ak Saçlılar"ından oluşan Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) da onayından geçirmek istemesi.

Sabah saatlerinde YİK, ittifak protokolü ve bu süreçteki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Öğleden sonra da YİK ve partinin en üst yönetim organı olan Başkanlık Divanı ortak toplanarak son bir değerlendirme yapacak.

Kulislere göre DP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener'i destekleme ve İyi Parti listelerinden seçime katılma kararı aldı. DP'nin karar organlarında alınan bu kararın kamuoyuna duyurusunun da, Akşener'in DP'ye yapacağı ziyaret sırasında yapılması bekleniyor.

İttifaka kendi kurumsal kimliğiyle katılma kararı alan SP'de ise Meclis'te temsil edilebilmelerine olanak sağlayacak farklı formülasyonlar da konuşuluyor. Bu formüller içinde, ittifakta kurumsal kimliğiyle yer almasına karşın SP'den bazı isimlerin CHP listelerinde yer alması öne çıkıyor. SP ve DP'den kimlerin CHP ve İyi Parti listelerinde yer alacağı, bunlara hangi illerden hangi sıraların verileceğine ilişkin ayrıntılı bir teknik çalışmanın da yürütüldüğü belirtiliyor.