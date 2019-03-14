Dört büyük kulübün toplam borcu 10 milyar TL’yi aştı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin toplam borcu 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen açıklamalara göre 2012 yılında dört büyük spor kulübünün toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken, 2018 yılında 9 milyar 896 milyonu buldu. Borç 2019 yılında 10 milyarı aştı.

Kulüpler arasında en çok borca 4 milyar 250 milyon lira ile Fenerbahçe sahip.

Fenerbahçe’yi 2 milyar 825 milyon ile Galatasaray, 2 milyar 314 milyon ile Beşiktaş ve 1 milyar 45 milyon lira ile Trabzonspor izliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için anlaşma yapmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin toplam borcu 10 milyar 434 milyon lira.