Dört albay tuğgeneralliğe yükseltildi, iki tuğgeneral emekli edildi

Cumhurbaşkanı atama kararnamesine göre dört albay tuğgenerallik rütbesine yükseltildi, iki tuğgeneral emekli edildi. Kararnameyle ayrıca, 18 Jandarma tümgeneral ve tuğgeneralin görev yerleri ile 30 Jandarma albay ve kıdemli albayın görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı atama kararnamesine göre, Jandarma kıdemli albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Jandarma kıdemli kurmay albaylar Nail İlbey ile Yüksel Yiğit, tuğgenerallik rütbesine yükseltildi. Bu kapsamda, Konya İl Jandarma Komutanı tuğgeneral Ercan Yasin ile Manisa İl Jandarma Komutanı tuğgeneral Erhan Can emekliye sevk edildi. Kararnameyle ayrıca, 18 Jandarma tümgeneral ve tuğgeneralin görev yerleri ile 30 Jandarma albay ve kıdemli albayın görev yerleri de değiştirildi.