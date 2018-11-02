Donarak yaşamını yitiren askerin babası: Kıyafetlerle ilgili kuşkum var

Dersim'de donarak yaşamını yitiren asker Ferruh Dikmen'in babası Nihat Dikmen, oğlunun donduğu gün giydiği kıyafetle ilgili kuşkuları olduğunu açıkladı.

Dersim'de donarak hayatını kaybeden uzman çavuş Asım Türkel'in babası Hasan Türkel ve Ferruh Dikmen'in babası Nihat Dikmen'den açıklama geldi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Hasan Türkel, “Evet, bana çocuğumun şehit olduğu haberini mezarlıklar müdürlüğünden telefon eden kişi söyledi. İşte ben de o an oğlum gibi dondum” dedi.

"Hasan Türkel'e oradaki görevliler ne diyecekler bilemem ama oğlunun şehit olduğu haberini telefonla bildiren mezarlıklar müdürlüğündeki görevlinin 'tutuklandığı' kendisine söylenmiş. Bu konuyu araştırdığımda, böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendim. Yani şehit babasına doğru bilgi verilmemiş. Mezarlıklar müdürlüğündeki gariban görevlinin üzerine sorumluluk yıkılacağına, asıl yetkililerin niçin zamanında aileye şehit haberini usulüne uygun bir biçimde vermedikleri soruşturulmalı" diyen Saygı Öztürk, "Bir başka şehit babası, Nihat Dikmen'in de oğlunun donduğu gün giydiği kıyafetle ilgili bazı kuşkuları var. Şehitlerle aynı birlikte olan arkadaşlarından da bazı şeyler öğrenmişti. Jandarma Genel Komutanlığı kıyafetlerin gönderildiğini belirtiyor ama o gönderilenler askerlere dağıtıldı mı onu açıklamıyorlar" ifadelerini kullandı.