Dolardaki yükselişin ardından AKP'den ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dolardaki yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doların 5,40'ın üzerini görmesi sonrası "Türkiye siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülkedir. Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" açıklamasında bulundu.

"Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız" diyen Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.