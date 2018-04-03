'Dolardaki kısmı düşüş yabancılara önceden haber verildi'

'Türkiye’de portföy yatırımı yapan' yabancı kurumların temsilcileriyle Maliye Bakanı Naci Ağbal arasında yapılan görüşmeye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

"Türkiye’de portföy yatırımı yapan" yabancı kurumların temsilcilerin geçen perşembe günü Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir araya geldi. Toplantı sırasında 4 TL civarında olan doların görüşmelerden sonra 3.94 TL’ye gevşemesinde bu görüşmenin etkili olduğu ileri sürülüyor.

Görüşmede Bakan Ağbal’ın, yabancı yatırımcılara “Dün ekonomi birimleri yoğun çalıştık” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yakın zamanda ekonomi ile ilgili çok önemli bir paket açıklayacak’ diye konuştuğu kaydedildi. Toplantıda konuşulanların JP Morgan’da çalışan bir analist tarafından not haline getirilerek yatırımcılara ulaştırıldığı da gelen bilgiler arasında. JP Morgan’ın bu notu HSBC tarafından da paylaşılınca Ankara’da bir kriz yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sızan notunda “Hükümet ile görüşmemizden, Türkiye varlıklarına dair kısa vadeli bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Muhtemelen gelecek hafta enflasyona dair yeni bir paket acıklanabilir. Anlıyoruz ki geçen birkaç günlük süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri arasında, finansal stabiliteye dair, koordine edilmiş göruşmeler var” ifadeleri yer aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, bu iddiaları ve dolar kurundaki ani düşüşü Meclis gündemine taşıdı. Paylan, hükümetin bazı yabancı yatırımcı kuruluşlara dövizi düşürecek adımlar atılacağına yönelik bilgi aktararak bu yatırımcılar lehine haksız kazanç yarattığını öne sürdü.