Dolardaki artış sonrası ilk zam: Kurban fiyatlarını artırdılar

Deniz Feneri Derneği, 2018 yılı kurban hisse fiyatlarına zam yaptı.

Doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından Deniz Feneri Derneği, 2018 yılı kurban hisse fiyatlarına zam yaptı.

Deniz Feneri Derneği açıklamasında “Yurt dışı bedeli 560 TL olarak açıklamıştı, ancak aşırı kur dalgalanması sonucu elimizde olmayan bu durumdan dolayı hisse bedellerinde küçük bir güncelleme yapma yoluna gitmek zorunda kaldık. Buna göre yeni güncellenen hisse bedeli yurt dışı kurban 660 TL, yurt içi ise değişiklik olmaksızın 1100 TL olarak belirlendi. Filistin için ise kurban hisse bedeli 1700 TL olarak belirlenmişti. Yeni ayarlamaya göre kurban hisse bedeli 2.100 TL oldu. Bu güncellemeler bundan sonraki yapılacak bağışlarla ilgili olup önceden yapılan kurban bağışları yeni fiyat ayarlamasından etkilenmeyecektir” denildi.