Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar düşüş döneminin ardından lira karşısında yeniden yükselişe geçti. Yükselişte faiz indirimi olasılığının ve artan petrol fiyatlarının etkili olduğu söyleniyor.

Lira karşısında hızlı yükselişin ardından 5,17'ye kadar gerileyen dolar, yeniden 5,46 seviyesine yaklaştı. Liranın yeniden değer kaybetmesinde artan petrol fiyatlarının ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabileceği yönündeki açıklamaların etkili olduğu belirtiliyor.

Dolar dün akşam lira karşısında yüzde 3 değer kazanırken, bunda lira cinsinden mevduatlara uygulanan vergi indiriminin son bulmasının da sebep olduğu aktarılıyor.

Resmi Gazete'de 31 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede sıfıra indirilmişti. Aynı kararla döviz hesaplarından alınan stopaj bir yıldan kısa vadelerde yükseltilmişti. Uygulama üç ay süreyle geçerli oldu ve Aralık ayı başında sona erdi.

ENFLASYON İNANDIRICI BULUNMADI

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamının inandırıcı bulunmaması da liranın değer kaybında etkili oldu. TÜİK rakamına göre enflasyon yüzde 1,44 azaldı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı, hükümetin açıklamalarının aksine yüksek bir enflasyon rakamı açıklanmasının ardından görevden alınmıştı. Görevden almanın ve siyasi baskının enflasyon rakamının düşük gösterilmesinde etkili olduğu söyleniyor.

Petrol üreticileri örgütü OPEC'in petrol üretiminde kesintiye gideceğinin beklenmesi de, lira üzerindeki baskıyı artıyor.