Dolar, yeniden 4 TL'yi aştı

Dolar, yeniden 4 TL sınırını aşarak 4.0116 liraya kadar yükselirken, euro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9193 liraya kadar çıktı.

Moody's'in not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçen haftalarda tarihi zirveleri test eden kur yeniden 4 TL'yi aşarken, avro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9193 liraya kadar çıktı.

Dün açıklanan veriye göre Mart ayı enflasyonu aylık % 0.99, yıllık % 10.23 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar/TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürdü. Akşam saatlerinde ise ABD ticaret savaşları endişelerinin doları desteklemesiyle kur 3.99'a yükseldi.

Dolar bugün yeniden 4 seviyesini aştı. Kur 23 Mart'ta 4.0361 ile tarihi zirveyi test etmişti.