Dolar, yeniden 4 TL'yi aştı

Dolar, yeniden 4 TL sınırını aşarak 4.0116 liraya kadar yükselirken, euro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9193 liraya kadar çıktı.
Çarşamba, 04 Nisan 2018 10:42

Moody's'in not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçen haftalarda tarihi zirveleri test eden kur yeniden 4 TL'yi aşarken, avro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9193 liraya kadar çıktı.

Dün açıklanan veriye göre Mart ayı enflasyonu aylık % 0.99, yıllık % 10.23 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar/TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürdü. Akşam saatlerinde ise ABD ticaret savaşları endişelerinin doları desteklemesiyle kur 3.99'a yükseldi.

Dolar bugün yeniden 4 seviyesini aştı. Kur 23 Mart'ta 4.0361 ile tarihi zirveyi test etmişti.