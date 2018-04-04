Dolar, yeniden 4 TL'yi aştı

Moody's'in not indirimi, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçen haftalarda tarihi zirveleri test eden kur yeniden 4 TL'yi aşarken, avro günlük yüzde 0.13 artışla 4.9193 liraya kadar çıktı.
Dün açıklanan veriye göre Mart ayı enflasyonu aylık % 0.99, yıllık % 10.23 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar/TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürdü. Akşam saatlerinde ise ABD ticaret savaşları endişelerinin doları desteklemesiyle kur 3.99'a yükseldi.
Dolar bugün yeniden 4 seviyesini aştı. Kur 23 Mart'ta 4.0361 ile tarihi zirveyi test etmişti.