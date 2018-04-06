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Dolar ve avroda son durum
Bankalararası piyasada dolar kuru 4,06'yı aştı.
Cuma, 06 Nisan 2018 09:47
Dolar/TL, 4,0620 ile tarihi zirvesini yeniledi.
Avro/TL de 4,9776 seviyesi ile yeni rekorunu gördü.
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