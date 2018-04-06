Dolar ve avroda son durum

Bankalararası piyasada dolar kuru 4,06'yı aştı.
Cuma, 06 Nisan 2018 09:47

Dolar/TL, 4,0620 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Avro/TL de 4,9776 seviyesi ile yeni rekorunu gördü.