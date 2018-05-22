Dolar için 4,75 tahmini

Alnus Yatırım bu sabah paylaştığı günlük bülteninde, doların 4,75 olacağını öngördü. Uzun süre sonra yerli bir aracı kurum doların yükselişi hakkında açıklama yapmış oldu.

Alnus Yatırım bu sabah paylaştığı günlük bülteninde “Türkiye’nin emeği gidiyor… Allah yardımcımız olsun” diyerek dolardaki yükselişin süreceği yönünde tahminde bulundu.

Para Analiz'in aktardığına göre Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bu sabahki notunda “Son 1 aydır Türkiye’nin parası Venezüella ve Arjantin gibi dünyanın en kötü performans gösteren paraları arasında yer alıyor ki haftalık kapanışlar bize TL’nin daha nereye kadar düşeceğini gösterebilir” diyor.

27 Nisan’da 4.04 olan Dolar/TL kuru bugün 4.56’yı aşarak rekor tazelemişti.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 4,75 OLACAKTIR'

Kaya “Bu trend devam ederse bu hafta kapanışı: 4.58 olurken önümüzdeki hafta 4.75 olacaktır. Bu trende müdahale edilemezse BIST 100 için de 93 binli seviyeler gündeme gelebilir. Geçen gün dediğimiz gibi, sözlü müdahaleyi test edip, blöf olup olmadığını deniyorlar. Bu hafta sonuç belli olacaktır" öngörüsünü paylaşıyor.

Açıklamada şunlar söyleniyor:

“2017 yılında merkezi yönetim bütçesinin 47.4 milyar TL açık verdiğini dikkate alırsak 7 yıllık Türkiye devletinin bütçe açığı kadar kayıp görülüyor. Ve üstelik bu kayıp devam ediyor. Kurda her 1 kuruş artış, yaklaşık 5 milyar TL Türkiye’nin yükümlülüğünün artması demek.

Aynı zamanda bu fırtına dindiğinde dolarzedeler sorunu daha da büyüyecek ve farklı dallara yayılacağından zararın boyutu daha artabilecek. Buna müdahale imkanı olduğu halde müdahale etmeyen TCMB baş sorumlu haline geliyor.

Devlet hazinesi % 16.61 ile son borçlanmasını yapmışken TCMB’nin % 13.50 kullanması piyasaya öncü olması ve yönlendirmesi gerekirken piyasayı izleyen bir merkez bankası ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun.” yorumunu dile getiriyor.

Kura dair beklentileri 4.75 seviyesine kadar uzanırken, BİST konusunda da “101,000-103,000 arası hareket alanı. Hangi tarafa kırarsa o taraf kazanacak gibi.”