Dolar gazeteleri vurdu: Gazeteler adeta yaşam mücadelesi veriyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), dolardaki yükselişe bağlı olarak kağıt fiyatlarının artmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 'Türkiye’de medya tarihinin en zor zamanını yaşıyor' denildi.

Kağıt fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan açıklama geldi.

Türkiye’de medya tarihinin en zor zamanının yaşandığının belirtildiği açıklamada, "Medyadaki tekelleşme, işsizlik ve siyasi otoritenin medyanın tamamını yönetme isteği gibi sorunların yanına şimdi de dolardaki artış eklendi. Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak üç kat artması basına büyük darbe vurdu" denildi.

Seka'nın özelleştirilmesinin ardından dışa bağımlı hale gelindiğinin vurgulandığı açıklamada, son bir yılda kağıt fiyatlarının üç kat arttığına dikkat çekilirken, şu ifadeler kullanıldı: