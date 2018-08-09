Dolar açıklaması yapan AKP'li Bülent Turan, öğretmen intiharlarını hatırlıyor mu?

'Dolar üç kuruş artınca Türkiye batmaz' diyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber?' demişti. Peki intihar eden öğretmenleri AKP hatırlıyor mu?

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın "Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak" açıklaması dolar/TL'nin 5,5 seviyesine çıktığı bir günde tepki çekmişti.

Açıklamasının devamında "Önceden 'Öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber?" diyen Turan atanamayıp intihara sürüklenen ya da başka sektörlerde çalışırken iş cinayetlerine kurban giden öğretmen adaylarını yok saydı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDİYOR

Atanamadıkları ve mesleklerini icra edemedikleri için iş arayışında olan ya da işsiz kalan binlerce öğretmen adayı, ya alanlarının dışında olan sektörlerde ağır koşullarda çalışıyor ya da borçlanma batağı içinde zor zamanlar yaşıyor. Kimi zaman, yoksulluğa ve geleceksizliğe göğüs geremeyen öğretmen adaylarının intihar ettiği ulusal medyaya yansımıştı.

Türkiye'de her yıl binlerce işçi iş cinayetlerine kurban gidiyor. Bunlar arasında da atanamayan öğretmenlerin olduğu çok yaygın bir bilgi.

Artvin'de ataması yapılmayan genç öğretmen, orman işçiliğinde çalışırken tomruk çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik ve Kalıp Sanayii'nde çalışan, ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur adlı işçi yaşamını yitirmişti.

TURAN YOK SAYIYOR: AKP POLİTİKALARI ÖĞRETMENLERİ İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

İş cinayetleri kadar yaygın bir gerçek ise atanamayan ve geleceksizleşen öğretmen adaylarının intihar girişimlerinde bulunması.

Türkiye'de emekçiler borçlanma batağı ve güvencesiz koşullarında çalışırken, akıbetleri belirsiz öğretmen adayları da AKP politikaları nedeniyle yaşamlarına son verebiliyor.

İzmir’in Çiğli ilçesinde ataması yapılmayan, KPSS'ye hazırlanan ve psikolojisinin bozulduğu öğrenilen 27 yaşındaki coğrafya öğretmeni İbrahim Yeşilbağ, askerden döndükten kısa bir süre sonra intihar etmişti.

Yüklü miktarda borcu olan Denizli'de tarih öğretmeni 41 yaşındaki Ümit Yavaş, kaldığı otelin altıncı katından atlayarak yaşamına son vermişti.

Konya'da 32 yaşındaki genç bir öğretmen "Canım ailem beni affedin" yazılı not bırakarak intihar etmişti.

TURAN, AYŞE ÖĞRETMENİ DE UNUTTU

Aydın'da 25 yaşındaki Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar, işsizlik nedeniyle yaşamına son vermişti. Yaşanan üzücü olayın ardından AKP Esenyurt Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Şeyda Korkmaz'ın, öğretmenin ölümünün ardından "Demek ki ateist, deistmiş, yeri cehennem. Cehape'nin bir oyu daha azaldı" açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı.

ÖĞRETMEN İNTİHARLARI VE HÜKÜMET POLİTİKALARI: TESADÜF MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere, öğretmen adaylarının atanma sorunlarına AKP çevresinden çözüm üretilememekle birlikte sorun ört bas edilmeye çalışılıyor.

Erdoğan, Başkanlık Sarayı'nda düzenlediği sahur yemeğinde twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, atanmamış bir öğretmenin "atama" ile ilgili sorusuna verdiği yanıt tepki çekmişti. Erdoğan, kendisine atamalarla ilgili soru yönelten öğrenciyi azarlayarak "‘Herkes atanacak’ denirse, bu yalan olur", “Kendinizi sadece öğretmenliğe kitlemeyin” demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, öğretmen adaylarına "Atanmıyorsanız turist rehberi olun" diye akıl vermişti. “Her üniversite bitiren iş beklentisiyle hayata atılıyor. Bu arkadaşlarımızın öğretmen olamazlarsa başka hangi tür sektörlerde çalışacaklarını düşünüp müfredatı ona göre hazırlamamız lazım. Rakamlar ortada. Örneğin tarihte ihtiyaç yok, felsefede yok. Tarih bitiren ne olabilir? Antalya turizm şehri, turist rehberi olarak çalışabilir" diyen MEB bürokratının açıklamaları ve öğretmen adaylarının hala istihdam edilememesi, AKP'nin eğitim alanındaki istihdam politakalarının başarısızlığına dikkat çekiyor.