Dolar 6 lirayı geçti

Geçtiğimiz hafta 5,95'ün üzerini gören dolar yeni haftaya 5,99'dan başladı. Dolar gün içinde 6,04'e kadar yükseldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından dolar yeni haftaya 6 sınırında başladı.

Sabah erken saatlerde 5,99'a çıkan dolar, gün içinde 6,04'ü buldu.

YSK'nin gün içinde alacağı olası bir İstanbul kararının da doların seyri üzerinde etkisi olacağı belirtiliyor.

Öte yandan dolardaki artışın bir diğer nedeni de ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "ABD, ticarrette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" açıklaması oldu.