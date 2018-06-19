Dolar 4,75 oldu, Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Doların bugün 4,75'e kadar yükselmesi sonrası Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili" diyen Şimşek, "Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz. https://t.co/pYA5kgcohp
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 19 Haziran 2018