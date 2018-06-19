Dolar 4,75 oldu, Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların 4,75'e çıkması sonrası açıklamada bulundu.
Salı, 19 Haziran 2018 12:33

Doların bugün 4,75'e kadar yükselmesi sonrası Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili" diyen Şimşek, "Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" ifadelerini kullandı.

 