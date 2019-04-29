Doktordan Kılıçdaroğlu'nu ve Alevileri hedef alan çirkin paylaşım!

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan doktor Mahmut Arslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na yönelik çirkin paylaşımda bulundu. Gelen tepkilerin ardından doktorun işine son verildi.

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan doktor Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesini hedef alan çirkin bir paylaşımda bulundu.

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Doktor Mahmut Arslan’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlerine değinen Usta, “Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır. İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır” ifadelerini kullandı.

Usta, bir sonraki mesajında ise; “İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir” dedi.