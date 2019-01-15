Doktora beyzbol sopalı saldırı

Zekeriyaköy’de işten çıkıp evine doğru giden kadın doktor, beyzbol sopalı saldırıya uğradı.

İstanbul Zekeriyaköy'de bir doktor beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı.

Evine doğru giden Medikal Estetik Uzmanı Dr. Saliha Sönmezateş'in yolu akşam saat 9 sularında yüzleri kapalı şahıslar tarafından kesildi. Doktorun aracının camlarını beyzbol sopaları ve çekiçle kıran zanlılar, ardından kapıyı açarak doktoru darp etti. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Dr. Sönmezateş'in saldırı sonucu özellikle kolları ve ellerinde morluklar oluştu. Olay sonrası polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yaşadığı saldırıyı anlatan Dr. Sönmezateş, “Hem kadına hem hekime darp denilebilecek ve çok planlı ve organize bir saldırıydı. Cuma akşamı iş yerimden çıkıp evime doğru her zamanki güzergahımdan giderken evime çok az bir mesafe kala karanlık bir yolda iki araç tarafından sıkıştırıldım. Önden ve arkadan aracıma çarpan şahıslar önce arabamı bu şekilde durdurduktan sonra ellerindeki sopalar ve çekiçlerle önce arabamın camlarını kırdılar daha sonra kırık camlardan ellerini içeri sokup kapıları açarak gördüğünüz gibi sadece ellerime ve kollarıma en çok da sağ elime ve koluma darbeler vurdular. Bu saldırı dakikalarca sürdü. Son derece şiddetli ve korkutucu bir saldırıydı” dedi.

Saldırganların yüzlerini göremediğini söyleyen Saliha Sönmezateş, “Kafalarında kaşlarına kadar çekilmiş bir bere ve montunun fermuarını ağzının üzerine kadar çekmişti o yüzden çok da fazla göremedim. Elime beyzbol sopası tarzında uzun bir sopayla, sol elime ve koluma da demir bir çekiç başı olabilir veya bir et dövme cihazı olabilir o tarz bir şeyle vurmaya başladılar. Hiçbir şey söylemediler. Özellikle sanırım arka araçtan indiler çünkü önümdeki araçtan kimsenin inip bana geldiğini görmedim. Direkt arka arabadan aniden 3-4 camıma birden bir saldırı başladı. Arabamın herhangi bir kaportasına ya da başka bir yerine bir zarar vermediler. Sadece kapıları açmak amaçlı tahmin ediyorum ki camları kırdılar” ifadelerini kullandı.