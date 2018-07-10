Doğuş'un borç yapılandırmasında sorun: Bankalar uzlaşamıyor

Doğuş Grubu'nun 2 milyar avroluk borcunun yapılandırmasında uzaması planlanan vadeler konusunda bankalar uzlaşamadı.

Doğuş Grubu'nun kredi yapılandırması için bankalarla görüşmesi devam ederken, 2 milyar avro civarı olan yeniden yapılandırmaya tabi olacak kredi vadesinin 4-6 yıla uzatılması konusunda bankaların uzlaşamadığı belirtiliyor.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Yapı Kredi ve İş Bankası liderliğinde yürütülen görüşmelerde kreditör bankalardan Akbank vadeler konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

Kaynaklar yapılandırılacak kredide yaklaşık 10 bankanın kreditör olduğu belirtiyorlar.

Doğuş Holding'in kısa vadeli kredileri, 2017 sonu bilançosuna göre 7.5 milyar lira düzeyinde. Bu tutar yıl sonu resmi avro kuruna göre 1.7 milyar avroya karşılık geliyor. Holdingin toplam kredi borcu ise 23.5 milyar lira, yani 5.2 milyar avro seviyesinde.

Konuya yakın bir kaynak yapılandırmada belli şeylerde sona yaklaşıldığını ancak uzatılacak vadeler üzerinde tartışmaların sürdüğünü belirterek, "Vadeler konusunda bir anlaşmazlık var. Yapı Kredi ve İş Bankası'nın önerdiği vadelere Akbank çok sıcak bakmıyor" dedi.

Aynı kaynak, vadelerin 4-6 yıl arasında olmasının üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bazı bankalar 4, bazıları 6, bazıları da 4+2 vade istiyor. Toplam yapılandırmaya konu tutar da 2 milyar euro" diye konuştu.

Süreçle ilgili bilgi sahibi bir kaynak da grup esas yapılandırmaya konu kredilerin 1 yıla kadar vadeli kredilerin olduğunu belirterek, "Bunun için de vade uzatmanın yanısıra varlık satışları da gündeme gelecek" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da "Akbank kredi alacağını mümkün olan en kısa sürede almak istiyor" dedi.

Yapılandırma ile ilgili bilgi veren üçüncü bir diğer kaynak da gruptaki yapılandırmaya ihtiyacı olan şirketlerin kredilerinin Doğuş Holding altında toplanıp, onun üzerinden yapılandırılmasının üzerinde çalışıldığını belirterek "Bu kredilerle ilgili teminatlar ve taahhütler de olacak" dedi.

Doğuş Holding, Akbank ve Yapı Kredi konu ile ilgili yorum yapmadı. İş Bankası ise konu ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirterek detay vermedi.