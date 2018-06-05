Doğuş Holding şimdi de AVM'sini satıyor

Antalya'daki plazasını zararına satan, borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşmeler yapan Doğuş Holding, Gebze'deki AVM'sini satmak için görüşmelere başladı.

Bankalarla borç yapılandırma görüşmeleri yapan Doğuş Holding, üç yıldır alıcı bekleyen Antalya'daki plazasını zararına satmıştı.

Business HT'nin haberine göre, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM için masaya oturdu.

Şirket, Gebze Center AVM, otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile görüşmelere başladı.

Toplam ekspertiz değerinin 661.3 milyon lira olduğu öğrenilen alanda, AVM'nin yanı sıra Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom bulunuyor.

Başkanlığını Ferit Şahenk'in yaptığı Doğuş Grubu, borçlarının bir bölümünü yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başlamıştı.

En son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Şahenk'in 2 lüks yatını satılığa çıkardığını yazmış, holdingden veya iş adamından konu hakkında herhangi bir yalanlama gelmemişti.