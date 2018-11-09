Doğurganlık hızı tüm dünyada düşüyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, dünyada toplam doğurganlık hızının 1950'den bu yana yarıya düştüğünü gösterdi.

ABD merkezi tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, 1950 yılında 4,7 olan doğurganlık hızı 2017'de 2,4'e geriledi.

Rapor, bununla birlikte dünya nüfusununsa 1950'den bu yana üç kat arttığını, 2,6 milyardan 7,6 milyara çıktığını belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, toplam doğurganlık hızındaki düşüş, dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında, mevcut nüfusu sürdürebilecek oranda çocuk doğmadığı anlamına geliyor.

Batı Afrika'daki Nijer'de toplam doğurganlık hızı 7,1 iken Kıbrıs'ta ise kadınlar ortalama bir çocuk sahibi oluyor.

Araştırmaya göre "ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde" toplam doğurganlık hızı daha düşük. Birçok Avrupa ülkesi, ABD, Güney Kore ve Avustralya bu ülkeler arasında.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE ORAN 2,07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayında yayımladığı verilerde, 2017'deki toplam doğurganlık hızının 2,07 olduğunu açıklamıştı.

TÜİK'in verilerine göre bu oran 2016'da 2,11; 2015 yılında ise 2,15 seviyesindeydi.

Kurumun verilerine göre geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,29 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,72 çocukla Şırnak, 3,6 çocukla Ağrı ve 3,39 çocukla Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocukla Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocukla Bartın, 1,46 çocukla Edirne, 1,48 çocukla Zonguldak takip etti.